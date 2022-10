Gartenmauer in Harburg angefahren: Polizei sucht Zeugen

Am Freitagvormittag hat ein Unbekannter in Harburg eine Gartenmauer angefahren. Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich davon.

Laut Polizei Donauwörth ist die Mauer, die an einem Grundstück in der St.-Gundekar-Straße 20 steht, am Freitagvormittag zwischen 8 und 15 Uhr angefahren worden. Hierbei brach ein Ziegel aus der Gartenmauer. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Derzeit liegen der Polizei keinerlei Hinweise vor. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)

