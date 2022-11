Harburg

06:00 Uhr

Gebäude in der Harburger Schloßstraße werden abgerissen

Die Gebäude drei und fünf in der Harburger Schloßstraße (rechts im Bild) sollen abgerissen werden. Ein Ersatzbau könnte das Rathaus erweitern.

Plus Zwei marode Gebäude in der Kernstadt sollen nun verschwinden. Das beschloss der Stadtrat. Pläne für einen Ersatzbau gibt es ebenfalls.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Sie sind alt, nicht mehr sanierungsfähig und in desolatem Zustand. Die Häuser drei und fünf in der Harburger Schloßstraße sollen nun abgerissen werden. Das hat der Stadtrat in einer Sitzung beschlossen. Doch ob ein Gebäudeabbruch möglich ist, war lange nicht klar. Denn die Häuser, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, stehen unter Denkmalschutz. Die zuständige Behörde scheint inzwischen grünes Licht zu geben. Es gibt bereits Pläne, wie die Fläche genutzt werden soll.

