Geldbeutel aus Auto in Harburg geklaut

Ein Rentner ist in Harburg beklaut worden. Aus seinem Auto hat ein Unbekannter seinen Geldbeutel gestohlen.

Ein 73-jähriger Autofahrer in Harburg ist am Mittwochnachmittag bestohlen worden. Zwischen 14 und 16 Uhr hatte er sein Fahrzeug in der Schloßstraße geparkt, als eine bislang unbekannte Person ersten Erkenntnissen zufolge aus dem unversperrten Auto die Geldbörse des Mannes samt allen Ausweisdokumenten klaute.

Der Vermögensschaden liegt laut Polizei Donauwörth bei etwa 300 Euro. Verständigte Beamte der Donauwörther PI nahmen sämtliche Seriennummern der Papiere in den polizeilichen Fahndungsbestand auf und leiteten ein Strafverfahren gegen unbekannt ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.