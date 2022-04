Geparktes Auto in Harburg massiv beschädigt

Ein geparktes Auto in Harburg ist auf einer Seite stark beschädigt worden. Die Polizei Donauwörth sucht Hinweise auf den Täter.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Donnerstag auf Samstag ein in der Römerstraße in Harburg geparkten Wagen zerkratzt. Das Auto stand laut Polizei Donauwörth ordnungsgemäß geparkt auf der Straße. Im Tatzeitraum wurde mit einem harten Gegenstand die rechte Fahrzeugseite mutwillig beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Wenn jemand Hinweise auf den oder die Täter geben kann, dann bitte verständigen sie die Polizei in Donauwörth unter 0906/706670. (AZ)

