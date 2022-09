Gertrud Beck ist Ehrenvorsitzende des Diakonievereins Harburg

Der Diakonieverein Harburg würdigt das langjährige Engagement von Gertrud Beck. Fachkräfte für Pflege werden gesucht.

Der Diakonieverein Harburg und Umgebung hat bei seiner Mitgliederversammlung die langjährige Vorsitzende Gertrud Beck besonders ausgezeichnet. Sie ist jetzt Ehrenvorsitzende.

Gertrud Beck ergriff einst die Initiative, das Ellen-Märker-Haus zu bauen. Die 80-Jährige, welche die Stadt Harburg erst kürzlich zur Ehrenbürgerin ernannte, habe in der Arbeit für den Diakonieverein außergewöhnliches Durchhaltevermögen gezeigt. Was aus der Sicht der Verantwortlichen des Vereins noch bemerkenswert ist: Nicht nur Gertrud Beck selbst zeigte großes Engagement, sondern ihre ganze Familie hat sich über viele Jahre ehrenamtlich in den Dienst der Diakonie gestellt.

Becks Nachfolger Reinhard Caesperlein dankte in der Versammlung auch Mitarbeiterinnen für ihre langjährige Treue zum Arbeitgeber Diakonie. Kassier Josef Mayer stellte ein erfreulich positives Ergebnis aller Sparten der Altenpflege vor. Michael Kupke, Pflegedienstleiter des Ellen-Märker-Hauses, berichtete ebenso wie seine Kollegin Santina Beck von der ambulanten Sozialstation, wie in Zeiten des Fachkräftemangels trotzdem der Betrieb aufrechterhalten werden könne.

Zur Anwerbung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch in den sozialen Medien werbende Video-Clips geschaltet, um junge Menschen für die Arbeit in der Diakonie Harburg zu motivieren. Bürgermeister Christoph Schmidt betonte in seinem Grußwort, wie die Stadt in den Zeiten der Energiesparmaßnahmen vorgehen möchte. (AZ)