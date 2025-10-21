Das Herbstkonzert der Harburger Nachtwächter stand in diesem Jahr unter dem Motto „Gesang & Fotografie“. Dafür hatten sich die Sänger Unterstützung durch die Harburger Fotofreunde geholt. „Heimat“, „Freundschaft & Segen“, „Natur“ sowie „Abend & Nacht“ – Diese vier Themenblöcke führten durch den Abend. Dabei wechselten sich die Lieder der Nachtwächter mit Bildern der Fotofreunde ab. Pfarrerin Regine Kellermann (2 von rechts) begrüßte die zahlreichen Gäste im evangelischen Gemeindesaal und dankte Nachtwächtern und Fotofreunden für diese „wunderbare Kombination“. Mit ihrem vierstimmigen A-Capella-Gesang zeigten die acht Nachtwächter unter der Leitung von Andreas Fickel ein breites Repertoire von typischen Nachtwächterliedern über Kirchengesang bis zu weltlichen Songs. Für die Fotofreunde hatten Gerhard Meyer (4.von rechts) und Peter Link (3. von rechts) 180 stimmungsvolle Fotos ausgewählt, die sich mit dem Gesang abwechselten. Doris Thürheimer (rechts) bedankte sich im Namen des Bildungswerks bei allen Organisatoren und lobte die „stimmgewaltigen Nachtwächter“ und die „ausdrucksstarken Bilder der Fotofreunde“.

