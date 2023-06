Gestohlene Metallbreze verärgert Chef der Harburg

Unbekannte stehlen aus dem Schloss Harburg eine Breze aus Metall. Für den Geschäftsführer der Burg ist der Verlust groß.

„Seit Ewigkeiten“ hinge die Breze aus Metall da schon, so der Burg-Geschäftsführer Kilian Kratzer. Dort, wo sich heute der Burgladen befindet, war früher einmal die Bäckerei. Sie versorgte die Bewohnerinnen und Bewohner des Schlosses in Harburg mit frischem Brot. Die Breze in Form eines Zunft-Auslegers an der Außenwand markierte das Bäckerhandwerk. Jetzt ist sie verschwunden. Diebe haben sie gestohlen.

In einer nächtlichen Aktion nahmen Unbekannte die Breze aus dem Burghof mit. Sowohl der Tathergang als auch die Anzahl der beteiligten Personen sind bislang unklar. Laut Polizei entstand ein Diebstahl- und Sachschaden von schätzungsweise 550 Euro. Der ideelle Verlust allerdings dürfte weitaus höher sein.

Geschäftsführer Kratzer schätzt, dass mindestens zwei Täter involviert waren: „Die Breze hängt auf etwa drei Metern Höhe, da kann man normalerweise nicht allein hochspringen.“ Bei der Tat wurde zudem der Metall-Ausleger verbogen, an dem das eiserne Gebäck-Symbol befestigt war. „Sie haben die Breze wohl heruntergerissen“, vermutet Kratzer.

Appell an den Dieb: Die wahre Mutprobe ist es, die Breze zurückzubringen

Der Geschäftsführer der Burg Harburg zeigt sich empört über den Diebstahl. „Uns ärgert es sehr stark, dass jemand die Breze einfach mitgenommen hat. Damit kann derjenige ja nichts anfangen“, sagt er. „Ich hoffe, es war einfach nur eine Mutprobe.“ Auf der Social-Media-Plattform Facebook informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Diebstahl und bitten Zeugen um Hinweise zum Tathergang. In diesem Text ist auch ein Appell direkt an den oder die Täter gerichtet. Dort heißt es: „Mit diesem Gegenstand könnt ihr nichts anfangen. Wenn es eine Mutprobe war, so besteht der richtige Mut darin, die Breze zurückzubringen.“

In der Nacht haben Unbekannte die Metallbreze am Pfisterbau gewaltsam entfernt. Foto: Kilian Kratzer

Die etwa 50 Zentimeter lange, geschmiedete Metall-Breze hat eine besondere Bedeutung für die Burg, erklärt Kratzer. „Es ist ein historisches Stück, das ein geschichtliches Gebäude markiert. Für andere ist es sicher nicht viel wert, aber für die Geschichte der Burg ist es ein relevantes Accessoire.“ Zwar gebe es keine offiziellen Dokumente über das Zunftzeichen, aber dem Geschäftsführer zufolge habe diese Breze seit mindestens 25 Jahren die ehemalige Bäckerei markiert. „Auch unsere älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen das Zeichen. Es hing schon immer da.“

Breze markierte die Pfisterei der Burg Harburg

Früher – so erzählt er – sei eine Burg wie ein eigenes Dorf strukturiert gewesen. Dort habe es auch eine Bäckerei gegeben. Die Breze aus Metall ist das Zeichen der Bäckerinnung. Der frühere Begriff „Pfisterei“ ist die lateinische Bezeichnung für Bäckerei. Auch heute trägt das Gebäude in der Burg noch den Namen „Pfisterbau“. Mittlerweile ist dort nur noch der Ofen zu sehen, in dem früher gebacken wurde. Ansonsten befinden sich eine Wohnung sowie der Burgladen in den Räumlichkeiten.

Bei der Polizei seien bisher noch keine Hinweise eingegangen, so gibt Stephan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth auf Nachfrage unserer Redaktion Auskunft. Der Polizeisprecher fragt sich ebenfalls, was man als Dieb mit solch einem Gegenstand anfangen könne. Doch er weiß aus seinem Arbeitsalltag, dass es in letzter Zeit häufiger zu kuriosen Diebstählen gekommen ist: „In fast jedem Ort werden zum Beispiel die Ortsschilder – teilweise mehrfach – gestohlen.“

Unbekannte Täter haben im Burghof von Schloss Harburg das historische Zunftzeichen der Bäckerinnung gestohlen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.