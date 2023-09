Grauer Mini wird in Harburg zerkratzt

Zischen Donnerstag und Freitag ist in Harburg ein grauer Mini zerkratzt worden. Die Beschädigungen entstanden an der Heckstoßstange.

Ein grauer Mini One ist zwischen Donnerstag und Freitag in Harburg beschädigt worden. Eine 20-Jährige meldete am Freitagnachmittag, dass ihr Auto im Zeitraum von Donnerstag um 7.30 Uhr bis Freitag um 14 Uhr mutwillig beschädigt wurde. Bei dem Schaden handelt es sich um mehrere Kratzer am Heckstoßfänger des Fahrzeugs. Im genannten Zeitraum war das Auto jeweils über einen längeren Zeitraum in der Grasstraße auf Höhe der Hausnummer 1 sowie in der Wemdinger Straße geparkt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)