Größere Schilder sollen Kreuzung sicherer machen

Im Wald auf der Anhöhe am südlichen Riesrand haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle ereignet. Landkreis versucht die Serie zu beenden.

Auf einer Kreuzung im Wald treffen sich auf der Anhöhe nahe dem Bock am südlichen Riesrand die Straßen, die (jeweils geradeaus gesehen) von Harburg nach Schaffhausen und von Großsorheim nach Mauren führen. Die Situation ist eigentlich recht übersichtlich und doch beschleicht viele Verkehrsteilnehmer ein ungutes Gefühl, wenn sie sich der Kreuzung nähern. An dieser kracht es immer wieder heftig.

Durch glückliche Umstände gab es in den vergangenen Jahren kein Todesopfer. So auch im September 2023, als zwei Autos heftig zusammenstießen. Vier Personen erlitten Verletzungen. Manche Verursacher erklärten hinterher, sie hätten die Stoppstelle gar nicht bemerkt. Dies veranlasste die zuständigen Behörden zu einer Maßnahme. Mit dieser werde versucht, die Kreuzung sicherer zu machen, ist auf Anfrage aus dem Landratsamt zu hören. Im Umfeld der Kreuzung stehen nun seit dem Winter große Wegweiser. Auf einem prangt ein Vorfahrt-Achten-Zeichen.

Häufiger Unfälle auf der Kreuzung zwischen Großsorheim und Mauren

Die Schilder hat der Landkreis aufstellen lassen. Zwar sei die Kreuzung statistisch gesehen kein Unfallschwerpunkt, jedoch gebe es schon eine Häufung an Karambolagen. Deshalb tue man, was man könne. Das Landratsamt will nach eigenen Angaben jetzt beobachten, ob die erhoffte Verbesserung eintritt. Wenn nicht, werde über weitere Maßnahmen nachgedacht. (wwi)