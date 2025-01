Einsatz: Feuerwehr rückt wegen verbrannter Nudeln aus

Ein Mann hat am Mittwochabend im Harburger Stadtteil Hoppingen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, vergaß der 57-Jährige Nudeln auf dem Herd in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das Essen brannte an und begann zu qualmen, wodurch die Brandmeldeanlage auslöste. Zeugen setzen daher einen Notruf ab. Um 20.10 Uhr rückten 40 Feuerwehrkräfte der Wehren Harburg und Hoppingen aus, sowie die Polizei.

Da den Einsatzkräften die Wohnungstüre nicht geöffnet wurde, musste sie diese aufbrechen. Der 57-Jährige konnte unverletzt in einem Nebenraum angetroffen und aus der Wohnung gebracht werden. Dort wurde er von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch betreut. Der Mann wies einen Alkoholwert von mehr als einem Promille auf. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Verdachts auf einen Verstoß nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz auf. (AZ)