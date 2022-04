Applauskurve bei Großsorheim: Wird die Straße für Motorradfahrer gesperrt?

Die Kreisstraße nahe Großsorheim ist noch immer Rennstrecke. Junge Menschen treffen sich zum Zuschauen. Jetzt wird eine einschneidende Maßnahme diskutiert.

Die sogenannte Applauskurve bei Großsorheim ist noch immer ein Anziehungspunkt für Auto- und Motorradfahrer aus nah und fern. Auf dem Abschnitt der Kreisstraße DON 16 südöstlich des kleinen Ortes können sie ihr Fahrkönnen unter Beweis zu stellen, denn hier windet sich die Straße auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometern den Riesrand hoch - mit einer ungewöhnlich engen Kurve. 180 Grad sollen es sein. Das Publikum sammelt sich auf einem angrenzenden Parkplatz und zollt den Fahrern Beifall. Mit Maßnahmen haben die Behörden versucht, die Gefahrenzone zu entschärfen und Zuschaueransammlungen zu verhindern. Denn die Polizei sieht darin alles andere als einen Spaß, sondern eine riskante Freizeitbeschäftigung für Fahrer und Publikum. Weil das aber alles nichts hilft, steht nun sogar im Raum, die Straße an den Wochenenden für Motorradfahrer zu sperren.

Seit zwei Jahren ist die Applauskurve bei Großsorheim ein heikles Thema

Seit gut zwei Jahren ist die auch als "Haarnadelkurve" bezeichnete Straßenführung ein heikles Thema. Nicht nur, weil die Anwohner genervt sind vom Motorgeheule am Wochenende. Immer wieder kommt es auf der Kreisstraße zwischen der Abzweigung nach Möggingen und der Kreuzung im Wald zu gefährlichen Szenen und zu Unfällen.

Polizei und Verkehrsbehörden, denen diese bedenkliche Entwicklung nicht entgangen ist, geht es vor allem darum, die Menschen zu schützen, die sich in den Sommermonaten aus freien Stücken auf dem ehemaligen Wanderparkplatz sammeln. Picknick machen und dabei vor allem an Wochenenden und Feiertagen die Fahrer in der Kurve bejubeln - das ist dort kein seltenes Bild. Es bestehe ein erhöhtes Unfallrisiko, dass ein Fahrzeug aus der Kurve schleudert, Personen am Straßenrand erfasst und schwer verletzt.

Deshalb wurde bereits gehandelt. Der Wanderparkplatz, ursprünglich rege genutzt von Touristen am Riesrand nahe dem Bock, ist keiner mehr. Die entsprechenden Schilder wurden abgebaut, die Zufahrt versperrt. Die Maßnahmen wirkten zunächst kaum: Absperrungen wurden entfernt und gestohlen, Verkehrsschilder in die Wiese geschmissen. Nachdem sich die Lage im vorigen Jahr beruhigt hatte, animierten das schöne Wetter an den Wochenenden und das Fehlen der Absperrung im März 2022 wieder eine Reihe von selbst ernannten Rennfahrern, sich dort zu treffen und die Strecke unsicher zu machen.

Eine Schranke am ehemaligen Parkplatz oder die Straße gleich sperren?

Die Lage vor Ort ist also kompliziert, die Diskussion bereits emotional aufgeladen und kocht immer wieder hoch. Vor allem auch deshalb, weil sich Motorrad- und Autofreunde aus der Region, die das Areal seit Jahren als Treffpunkt nutzten, zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlen. Diese Debatte wird nun neu befeuert werden. Denn es liegt eine verkehrsrechtliche Anordnung vor, dass der Landkreis den ehemaligen Parkplatz dauerhaft sperren muss. Überlegt wurde, dies mit einem Schrankensystem umzusetzen. Das schlug Gerhard Schappin, Leiter der Abteilung Tiefbau im Landratsamt, am Mittwoch den Mitgliedern des Bauausschusses des Kreistags vor. Das erklärte Ziel: Wenn sich niemand mehr auf der asphaltierten Fläche sammelt, wird es keine Schaufahrten mehr geben. Doch die Kreisräte sahen das ganz anders, denn eine Schranke würde die Situation vor Ort kaum verändern.

Relativ schnell einig waren sich die Kreisräte darüber, dass sich das Problem dann nur verlagern würde. "Schon jetzt sitzen die Zuschauer mit ihrer Decke auf der Wiese", sagte der Marxheimer Bürgermeister Alois Schiegg. Es müsste darum gehen, das Schnellfahren auf der Straße zu verhindern. Karl Malz, Bürgermeister von Tapfheim, schlug vor, die Fahrbahn baulich so zu verändern, dass es zwei getrennte Fahrbahnen wären: "Nur weil die Straße auf ganzer Breite genutzt werden kann, wird hier so gedriftet. Das müsste man abstellen."

Kreisverwaltung soll prüfen, ob eine Sperrung der Kreisstraße DON16 bei Großsorheim möglich ist

Steffen Höhn (CSU) sagte, man habe jetzt schon die Wanderer bestraft. Wegen ein paar Rasern alles zu sperren und damit auch den gesitteten Motorradfahrern den Spaß zu verderben, halte er nicht für angebracht. Das sah Rita Ortler von der SPD ganz anders und brachte ins Spiel, eine Sperrung der Straße auf Zeit zu prüfen und dann zu entscheiden, welchen Weg man gehen will. "Wir brauchen doch eine tragfähige Lösung, die die Anwohner schützt und die Wanderer und die Verwaltung nicht ausbremst", fasst sie zusammen. Ihr folgte dann die Mehrheit der Kreisräte, und der Antrag ging mit fünf Gegenstimmen durch.

Landrat Stefan Rößle hätte es lieber gesehen, erst einmal einen Versuch mit der Schranke zu starten. "Das wäre in meinen Augen ein letzter Versuch und eine letzte Mahnung gewesen, bevor wir die Straße am Wochenende sperren", sagte der Kreischef. Die Applauskurve wird also noch länger die Nerven der Politik, Polizei und Anwohner strapazieren.