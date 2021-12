Harburg-Großsorheim

Versuchter Polizistenmord: Täter von Großsorheim ist gefasst

Mit diesem Auto flüchteten drei Männer im Oktober 2015 nach einem Bankeinbruch in Großsorheim. Am Steuer saß Zeljko A.: Der wollte einen Polizisten überfahren.

Plus Im Oktober 2015 passierte bei Großsorheim ein spektakulärer Kriminalfall. Der flüchtige Haupttäter ist der Polizei nun ins Netz gegangen.

Von Wolfgang Widemann

Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit im Donau-Ries-Kreis. In der Nacht auf 5. Oktober 2015 plünderte eine Bande im Harburger Stadtteil Großsorheim den Geldautomaten der dortigen SB-Servicestelle der Raiffeisen-Volksbank Ries. Ein Anwohner bemerkte dies aber und es lief ein Polizeieinsatz an. Es folgten Szenen, die man sonst nur aus Actionfilmen oder TV-Krimis kennt. Im dichten Nebel fielen Schüsse, ein Schwerverletzter lag auf der Straße liegen und der Fahrer des Fluchtautos gab Gas, obwohl ein Polizist vor ihm stand. Dies wertete die Staatsanwaltschaft Augsburg als versuchten Mord. Der Kopf der Bande, Zeljko A., entkam jedoch. Am Mittwoch ging der mutmaßliche Berufsverbrecher nach über sechs Jahren der Polizei ins Netz - und zwar in Hamburg.

