Da es bisher noch keine gab, wurde im Harburger Stadtrat eine Stellplatzverordnung verabschiedet. So viel kostet die Ablöse eines Parkplatzes.

Die Stadt Harburg bekommt eine offizielle Stellplatzverordnung, das hat der Stadtrat beschlossen. Die Satzung sei an die bayerische Version angepasst, aber es gebe kleine Änderungen. Dementsprechend sollen im Stadtgebiet ab einer Wohnungsgröße von mehr als 50 Quadratmetern mindestens zwei Stellplätze zur Verfügung gestellt werden. Falls das weder auf noch in der Nähe des Grundstücks möglich ist, wird eine Ablösesumme von 5000 Euro je Parkplatz fällig. Dieses Geld soll wiederum in den Bau und die Instandhaltung von Parkplätzen in der Stadt investiert werden. Außerdem wurde festgelegt, dass die Fläche vor der Garage kein Stellplatz ist, wenn diese die Ein- und Ausfahrt blockiere. (ceth)