Harburg bemüht sich um Geopark-Besucherzentrum

Plus Harburg möchte trotz veränderter Auflagen die Bewerbung beibehalten. Die Stadt hat einen bestimmten Platz im Auge.

Vor knapp zwei Jahren, im Dezember 2021, schloss die Bewerbungsphase als Standort für das Besucherzentrum Geopark Ries. Nun wurde der Bewerbungsprozess für die bisherigen interessierten Kommunen erneut geöffnet. Hintergrund waren neue Überlegungen des Landratsamts zur Organisation des Besucherzentrums und ergänzenden Mindestanforderungen. Ob die Bewerbung aufrechterhalten bleiben soll, hat der Harburger Stadtrat beraten.

Den Kommunen sei es jetzt freigestellt, eine zentrale oder dezentrale Variante anzubieten, so der Bürgermeister Christoph Schmidt. Bis September müssten sich die Kommunen entscheiden, ob sie auch nach den neuen Kriterien im Bewerbungstopf bleiben wollen. Dazu gehört eine personelle Beteiligung von mindestens einer Vollzeitstelle oder dem Äquivalent davon, möglichst das Bereitstellen eines Grundstücks oder eines Gebäudes und idealerweise die finanzielle Beteiligung an der Investition.