Harburg - die Stadt der Hutkonzerte

Seit Jahren lädt Harburg Bands zur Musik am Wörnitzstrand als „Hutkonzert“ ein. Von Mai bis September spielen jeweils am 3. Sonntag unterschiedlichste Gruppen. Die Konzerte sind kostenlos - Für die Musiker wird um eine Spende „in den Hut“ gebeten. Im August begeisterten die Red Outs bei strahlendem Sommerwetter das Harburger Publikum in der Strandbar, am Wörnitzstrand und auf der Alten Brücke. Das nächste - und für 2025 letzte - Hutkonzert im Rahmen von „Musik am Wörnitzstrand“ findet bei schönem Wetter am Sonntag, 21. September, von 15:00 bis ca. 16:30 Uhr mit Bulletproof statt. Inzwischen hat sich das Konzept des „Harburger Hutkonzertes“ bewährt, und es finden vermehrt Live-Events statt. Auch als „Hutkonzert“ bieten Christoph und Barbara Mayer vom Brückencafé ihren „InselSchoppen“ an. Live-Musik auf der Insel unterhalb des Brückencafés mit Spende „in den Hut“. Der nächste InselSchoppen mit dem Musikduo fun4you findet – auch nur bei schönem Wetter – am Freitag, den 12. September, ab 18:30 Uhr statt.

