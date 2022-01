Harburg möchte für Jugendliche attraktiver werden

Plus Harburg möchte künftig bei der Gestaltung der Stadt auch die Jugend ins Boot holen. Bei einer Umfrage konnten sie ihre Meinung kundtun. Die Ideen sind vielseitig.

Was wünschen sich die Kinder und Jugendlichen vor Ort? Dieser Frage wollte die Stadt Harburg nachgehen. Im vergangenen Sommer wurden dafür die Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klasse in der Mittelschule befragt. Die Ergebnisse wurden nun im Ausschuss für Stadtentwicklung des Stadtrats vorgestellt.