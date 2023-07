Harburg

vor 48 Min.

Harburg plant einen Inklusionsspielplatz bei der Burg

Plus Nahe dem oberen Burgparkplatz soll ein Spielplatz so umgestaltet werden, dass er für Menschen mit Behinderung zugänglich wird. Das hat der Stadtrat Harburg vor.

Von Helen Geyer

Unsere Umgebung ist nicht automatisch darauf ausgelegt, dass sich Menschen mit Behinderung gut darin zurechtfinden. Aber es gibt Möglichkeiten, sie entsprechend zu gestalten. Für Blinde gibt es zum Beispiel ein spezielles Leitsystem am Boden, für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehproblemen werden Abschnitte an Gehwegen abgesenkt oder Aufzüge installiert. Damit es auch für Menschen mit Behinderung in Harburg möglich wird, an mehr Freizeitaktivitäten teilzunehmen, plant die Stadt nun einen Spielplatz oberhalb der Burg umzubauen.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Wirtschaft und Umwelt des Stadtrats beriet in seiner Sitzung über den Spielplatz und Fördermöglichkeiten für das Projekt. Stadtrat Matthias Schröppel (PWG/BG/FW) stellte einige Angebote vor, wie der Inklusionsspielplatz mit dem Motto "Ritterburg" aussehen könnte. Das Thema wurde wegen der Nähe der Burg gewählt, erklärte der Stadtrat. Zudem erhöhe es die Attraktivität für ein neues Baugebiet in diesem Bereich.

