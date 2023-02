Harburg soll barrierefreier werden

Plus Für gehbehinderte Personen ist die Barrierefreiheit in Harburg nicht gewährleistet. Stadträte wollen die Situation verbessen.

In der Kernstadt von Harburg sind rund 18 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner über 65 Jahre alt – für sie ist es schwer, sich im Ort zu bewegen. Erst recht, wenn sie gehbehindert sind. Darum schlug Stadtrat Matthias Schröppel vor, sich intensiver mit dem Thema Barrierefreiheit und Zugänglichkeit zu beschäftigen.