80 Plätze: Harburg stellt die alte Turnhalle für Geflüchtete zur Verfügung

Plus Demnächst werden Flüchtlinge in der alten Turnhalle in Harburg untergebracht. Was das für die Wörnitzhalle und ein Bauprojekt bedeutet.

Von Helen Geyer

In der alten Turnhalle in Harburg werden in wenigen Wochen Geflüchtete untergebracht. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung am Mittwoch erklärt, wurde in Gesprächen mit dem Landratsamt eine "kurzfristige Bereitstellung der alten Turnhalle" vereinbart. Damit ist eine Belegung der Wörnitzhalle vom Tisch.

Für insgesamt 80 Geflüchtete wird die Halle ab jetzt als Notunterkunft vorbereitet. "Das Landratsamt bestellt die Möbel, Container und alles was man dafür benötigt", sagt der Geschäftsleitende Beamte im Rathaus, Werner Nothofer, auf Nachfrage unserer Redaktion. Geplant seien insgesamt 40 Stockbetten in der Halle. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude soll ein Zelt für die Essensausgabe errichtet werden. Außerdem werden dort Container mit Wasch- und Toilettenanlagen aufgestellt. In zwei bis drei Wochen sollen die ersten Geflüchteten die Unterkunft beziehen. Wie lange sie dort unterkommen, sei noch unklar. "Wir haben keine Enddatum vereinbart", so Nothofer. Die Halle werde bis auf Weiteres als Notunterkunft verwendet.

