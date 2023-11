Harburg will sich besser auf Sturzfluten vorbereiten

Dass es auch im Harburger Stadtgebiet zu Sturzfluten kommen kann, zeigt sich immer häufiger. Die Stadt will nun Risiken und Maßnahmen analysieren.

Wer an Überschwemmungen denkt, denkt oftmals an die Katastrophe im Ahrtal. Aber auch im Gebiet der Stadt Harburg, wie in Heroldingen oder Ebermergen, ist die Gefahr hoch, dass die Straßen bei starken Regenfällen zu Sturzbächen werden, Gewässer über die Ufer treten und Häuser überfluten. Um dieses Risiko in Zukunft zu verringern, will der Harburger Stadtrat mit einem Konzept für ein sogenanntes "Sturzflut-Risikomanagement" die Schwachstellen erkennen und ausbessern.

Über einen Antrag für eine staatliche Förderung berieten die Mitglieder des Gremiums. Das Ziel des Konzepts sei es, unter anderem Fragen zu klären wie "Wo sind Gefahrenstellen?" oder "Was geht mit einfachen Mitteln?" sowie die Bewohner in den betroffenen Gebieten zu informieren. Dies erklärte Bürgermeister Christoph Schmidt. Es habe bereits eine Vorbesprechung und einen Termin zur Ortsbegehung mit dem Wasserwirtschaftsamt gegeben. Daraus sei inzwischen auch ein Bericht entstanden. Das Ergebnis laute: Harburg solle wegen seiner Hanglagen in ein Sturzflutrisikomanagement investieren.

Insgesamt kommen dafür etwa 150.000 Euro Kosten auf die Stadt zu. Durch eine Förderung von 75 Prozent bleibt ein Eigenanteil von 37.500 Euro. Bei dem geplanten Risikomanagement erhält die Stadt eine "Gefahren- und Risikobeurteilung" für das gesamte Stadtgebiet und auch passende Vorschläge für Maßnahmen. Die Stadträte beschlossen mit 16:2 Stimmen die Förderung für das Konzept zu beantragen. (hgyr)