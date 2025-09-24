Harburg wird zur Malerstadt

Vor Kurzem fand der dreitägige Aquarellkurs von Barbara Hirsekorn in Harburg statt. Die gefragte Aquarelldozentin gibt Workshops in Deutschland, Schweden, Frankreich, Griechenland, Italien, in der Schweiz – und eben jetzt in Harburg. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt sie auch in Online-Kursen und You-Tube-Tutorials. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Teilnehmerinnen zu Kursbeginn in der malerischen Burgstadt skizzieren. Anschließend wurden die Arbeiten im „Atelier auf Zeit“, das Susanne Faul für sie im Schützenheim eingerichtet hatte, fertiggestellt. Am zweiten Kursabend nahm sich die Künstlerin Zeit für ein Gespräch mit Mitgliedern des Harburger Kunsthofes. Hierbei konnten schon die ersten Werke bestaunt werden, die den zauberhaften Blick auf den Wörnitzstrand und die alte steinerne Brücke eingefangen hatten. Beeindruckende Motive, die es schon Malern wie Josef Eschenlohr, Erich Martin Müller, Erika Eyber und Rudolf Warnecke angetan hatten. Warnecke, dessen Bilder in Dauerausstellungen auf Schloss Harburg zu sehen sind, blickte auf seine Zeit in Harburg mit den Worten zurück: „Harburg hatte alles, was ein Maler brauchte: Romantik, Ferne, Wasser, Brücke, Mühlen, Viecher.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen. Nach dem Kurs in Harburg reist die Künstlerin nach Manerba an den Gardasee und dann nach Kiel und Brandenburg zu weiteren Aquarellkursen. Informationen unter www.dieaquarellwerkstatt.de.

