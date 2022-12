Harburger Bürgermeister: In Krisenzeiten einiges vorangebracht

Christoph Schmidt blickt auf 2022 zurück und wagt einen Ausblick auf 2023. Viele Kinder nutzen die Mensa in der Kita in Harburg.

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Krisen bereiten auch der Stadt Harburg einige Probleme. Die Situation werde für die Kommune weiterhin nicht einfach sein, erklärte Bürgermeister Christoph Schmidt in seinem Jahresrückblick und Ausblick im Stadtrat: "Die Ausgaben werden kommendes Jahr enorm steigen und die Einnahmen sich eher reduzieren." Jedoch habe man mit vorausschauendem Blick die geplanten Projekte so weit wie möglich vorangebracht und einige auch abschließen können.

Schmid listete unter anderem auf: die Sanierung des Parkdecks, den Beginn der Baumaßnahmen in der Donauwörther Straße, die Erneuerung der Kreisstraße bei Heroldingen und der Verbindungsstraße bei Marbach, den Bau des Kneippbeckens in Brünsee, die Erneuerung beziehungsweise Verlegung der Bahnhaltepunkte in Hoppingen und Harburg (die Stadt steuerte in Harburg die Parkplätze an der Brünseer Straße bei) und die Installation von dezentralen Lüftungsgeräten in der Grund- und Mittelschule. Im September habe die erweiterte Kindertagesstätte in Harburg in Betrieb gehen können. Dort stehe nun auch eine Mensa zur Verfügung. Rund 70 Kinder nähmen das Essensangebot in Anspruch: "Das war mehr als notwendig."

Bürgermeister lobt das ehrenamtliche Engagement in der Stadt Harburg

Angetan zeigte sich der Bürgermeister darüber, dass in den Vereinen und Institutionen sich wieder viel bewegt habe. Das enorme ehrenamtliche Engagement im Stadtgebiet mache dieses zu dem, was es sei: "Besonders schön und lebenswert." Besonders dankte Schmidt dem Gewerbeverband, der (zusammen mit der Kommune) heuer erstmals den Weihnachtsmarkt in Harburg organisierte. Die Veranstaltung, die zuvor 18 Jahre lang der Heimatverein auf die Beine stellte, sei "ein voller Erfolg" gewesen.