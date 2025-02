Harburger Fotofreunde küren Foto des Monats

An jedem dritten Donnerstag des Monats treffen sich die Fotofreunde Harburg um 19 Uhr im Sportheim. Ein wichtiger Punkt ist dabei immer die Wahl des „Foto des Monats“. Für den Januar waren 14 Fotos eingereicht worden. Die anwesenden Fotofreunde wählten das Foto „Poetry Slam“ von Michael Steger auf Platz 1. Auf Platz 2 kam das Foto „Nähseide“ von Alexander Schmid, auf Platz 3 „Dracaena fragrans“ von Wolfgang Eicher. Weitere Fotos, die Bedingungen für die Teilnahme an allen Wettbewerben der Fotofreunde sowie Hinweise auf geplante Aktionen gibt es auf ihrer Homepage www.fotofreunde-harburg.de. Der nächste Stammtisch findet am 20. März um 19 Uhr im Sportheim Harburg statt.

