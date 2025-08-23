Harburger Fotofreunde küren Foto des Monats August 2025

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Fotofreunde Harburg um 19 Uhr im Harburger Sportheim. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Wahl des „Foto des Monats“. Für den August wählten die anwesenden Fotofreunde das Foto „Gepeinigt“ von Hannes Dambacher auf den 1. Platz. „Im Anflug“ von Gerhard Meyer belegte Platz 2. Den dritten Platz teilten sich punktgleich „Sonnenuntergang Daniel“ von Harald Erdinger und „Schauer am Abend“ von Michael Soller. Die Aufnahme von Hannes Dambacher aus Nördlingen war im Dom zu Trier entstanden. Die abgebildete Skulptur ist von Ewald Mataré, dessen Stil geprägt ist von der Reduktion auf das Wesentliche und von Spiritualität ohne Pathos. „Das Foto ist fast nicht bearbeitet, was für mich ja eher ungewöhnlich ist,“ erklärt Dambacher. Das Bild sei spontan im Kopf entstanden, weil ihn die Figur so berührt habe. „Ich wollte nichts dokumentieren, sondern eine Emotion vermitteln.“ Das ist ihm durch das stark reduzierte Motiv und den Betrachtungswinkel gut gelungen. Alle Fotos in ihrer strahlenden Farbigkeit, die Bedingungen für die Teilnahme an allen Wettbewerben der Fotofreunde Harburg sowie Hinweise auf geplante Aktionen findet man auf ihrer Homepage www.fotofreunde-harburg.de. Zum nächsten Stammtisch treffen sich die Harburger Fotofreunde am 18. September. Neue Mitstreiter sind jederzeit willkommen. Aus Harburg, aber auch aus umliegenden Orten.

