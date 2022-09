Harburger Gartenverein feiert 100-jähriges Bestehen

Obst- und Gartenbauverein in Harburg besteht seit 100 Jahren. Zum Jubiläum gibt es ein buntes Fest.

Eine mit Kräutern, Gemüse und Blumen bepflanzte Schubkarre mit verzierten Trittsteinen am Boden, ein reichlich bepflanzter Weidenkorb, reicher Blumenschmuck in kleinen und großen Variationen, Samentütchen für ein "blühendes Harburg" - die Gäste staunten nicht schlecht über die Dekorationsideen, mit denen der Obst- und Gartenbauverein Harburg die Wörnitzhalle verschönerte. Dies geschah standesgemäß, denn der Verein feierte sein 100-jähriges Bestehen.

Das Fest begann mit einem Dankgottesdienst, den die Stadtkapelle Harburg musikalisch umrahmte. Dabei kam der Dank für die jährliche Ernte, für die Gemeinschaft untereinander und für Gottes Schöpfung, die uns allen und besonders den Gartenfreunden anvertraut ist, zum Ausdruck.

Vorsitzender Konrad Wiedemann hieß die Gäste zur Jubiläumsfeier willkommen, bei der die Stadtkapelle ebenfalls aufspielte. Schirmherr und Bürgermeister Christoph Schmidt betonte die engagierte Arbeit des Vereins in den Bereichen der gärtnerischen Fortbildung, der Mithilfe in der Pflege städtischer Anlagen und Traditionen (Osterbrunnen, Maibaum, Fronleichnamsaltar, Märkte) und wünschte weiterhin alles Gute. Die Vorsitzende des Gartenbau-Kreisverbands Donauwörth Carola Schwab beglückwünschte den Verein zu seinem Jubiläum. Dies taten auch Ursula Kneißl-Eder, Stellvertreterin des Landrats, und die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer.

Franziska Meyer rief folgende Personen auf, welche die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Erwin Huber, Frieda Kinzelmann, Heike und Robert Sailer, Franz und Martha Schulz, Rosa Wersinger und Irene Wüstner. Hedwig Lanzer erhielt ebenfalls Silber für 15 Jahre Mitarbeit in der Vereinsleitung. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft bekamen Bärbel Bühler, Olga Furtag, Pauline Kornmann, Josefine Schiele, Walter Wiedemann. Helmut Drexler erhielt Gold sie für 25-jährige Tätigkeit in der Vereinsleitung.

Die Kinder konnten sich im Rahmen der Feier in einem Spieleparcours im Freien sowie in der Mal- und Bastelecke in der Mehrzweckhalle vergnügen. Bei der Tombola gewannen Rudi Korhammer und Gerald Furtag die Reisen nach Berlin für je zwei Personen. Zum Festprogramm gehörten auch eine Bilderausstellung (zusammengestellt von Elisabeth Trüdinger mit Team) und eine Bilderschau von Gerhard Meyer. Die Damen vom "Hoigarta" präsentierten ihre kunstvollen Handarbeiten und von den Mitgliedern wurden viele mitgebrachte "Schätze aus ihren Gärten" gezeigt, darunter Gemüse, Obst, Lavendelsäckchen, Liköre, Marmeladen und Tees. Der Verein verkaufte die von Gerhard Meyer erstellte Chronik und die Obstbaumfreunde informierten an ihrem Tisch über die Obstsorten und die Baumpflege und -beschilderung.

Kindergarten und Schule beteiligen sich ebenfalls am Jubiläum

Der Harburger Kindergarten überbrachte Bilder von Gemüse und Früchten aus dem Garten. Lehrerin Martina Thiel säte mit ihren Kindern der 3. Klasse im Frühjahr Sonnenblumensamen aus und sie pflegten ihre Pflanzen bis zur Blüte. Mit lustigen Bildern zeigten sie die Ergebnisse ihrer Arbeit. Mit einer Geschenkekiste wurden die Kinder für ihre Arbeit belohnt. Das Projekt "Gartentrittsteine" aus Beton verwirklichte Elisabeth Trüdinger mit den Kindern der OGTS. Die Kindergruppe "Wildbienen" der Gartler zeigte ihr liebevoll bepflanztes und gestaltetes "Gärtchen in der Kiste" und informierten über ihre Gruppe.

Ein besonderes Anliegen des Vereins war, dass im Jubiläumsjahr nicht nur gefeiert wird, sondern den Menschen die Wichtigkeit der Erhaltung der Natur und besonders die Pflege der Gärten nähergebracht wird. Dies gelang in verschiedenen Aktionen, die über das Jahr verteilt stattfanden: Vorträge über "pflegeleichte Gärten" und "Kräuter in unseren Gärten", das Schneiden von Obstbäumen, die Neuanlage eines blühenden Sträucherbeets und die Pflege der Stadelhofmauer. (AZ)