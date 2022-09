Die Harburger Hexen lösen auf der Brücke ihre Wettschuld ein

Die Schlosshexen in Harburg lösen auf der historischen Brücke eine Wettschuld ein. Davon profitieren die Kindergärten im Stadtgebiet.

Eine nicht alltägliche Aktion der Harburger Schlosshexen hat dafür gesorgt, dass die Steinerne Brücke über die Wörnitz blitzsauber ist und sich die vier Kindergärten im Stadtgebiet über eine Spende freuen dürfen.

Am 11.11.2021 waren die Schlosshexen zum Rathaus gezogen, um den Schlüssel zu erobern. Dabei mussten die Hexen fünf Spiele gegen den Stadtrat bestreiten, um überhaupt die Chance zu bekommen. Die Disziplinen waren Faschingslieder erkennen, Hulahupp-Reifen-Schwingen, Hexenbesen-Weitwurf, Masskrugstemmen und Kartenhausbauen.

In voller Montur kehrten die Harburger Schlosshexen

Die Schlosshexen verloren knapp, aber gaben sich als faire Verlierer und nahmen die Wettschuldeinlösung an: die steinerne Brücke in Harburg in voller Montur kehren und Getränke für einen sozialen Zweck ausgeben. Die Kindergärten in Harburg, Ebermergen, Großsorheim und Heroldingen sollten davon profitieren, beschlossen die Hexen.

Der Bürgermeister musste mitmachen

Weil Bürgermeister Christoph Schmidt im November 2021 zur Hexe getauft worden war, musste er beim Brückenkehren, das jetzt anstand, mitmachen. Auch das ein oder andere Mitglied des Stadtrats beteiligte sich am Kehren. Die zahlreichen Zuschauer hatten ihren Spaß.

Durch den Verkauf von Getränken und Snacks sowie zahlreicher Spenden kamen 830 Euro für die Kindergärten zusammen. Schmidt rundete die Summe auf 1000 Euro auf.