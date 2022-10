Harburger Kernstadt bekommt im Jahr 2026 Glasfaser

In vier Jahren soll die gesamte Harburger Kernstadt schnelles Internet haben. Das beabsichtigt die Telekom.

Die Anwesen in der Harburger Kernstadt sollen um das Jahr 2026 flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet sein. Das teilte Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat mit. Demnach habe die Telekom angekündigt, eigenwirtschaftlich im gesamten Ort solche Kabel zu verlegen. Bis oder im Jahr 2026 soll dieses Vorhaben in Angriff genommen werden.

Laut Schmidt soll hierbei ein Trenching-Verfahren angewendet werden. Das bedeutet, dass ein schmaler Streifen des Gehwegs oder der Straße aufgefräst wird, um anschließend die Kabel dort verlegen zu können. Wie die Telekom das in Harburg konkret in Angriff nehmen wird, ist noch nicht bekannt. Das möchte die Stadtverwaltung mit dem Unternehmen noch klären. Dass die Telekom das Projekt in Harburg anpacken wird, stehe jedoch bereits fest. (ceth)

