Harburger Kulturherbst: Für jeden Geschmack ist was dabei

Der Kulturherbst in Harburg ist durchgestartet und bietet auch in diesem Jahr wieder viel. Bis zum 30. Oktober können Interessierte ein abwechslungsreiches Programm erleben. Ob Theater für die Kleinsten, Fotoausstellungen, Whisky-Verkostung oder Comedy - das Repertoire ist erneut breit gefächert. Auch musikalisch wird es viele vielfältige Angebote geben: Von Harfenmusik über Punkrock zu irischer Kneipenmusik werden die unterschiedlichsten Geschmäcker abgedeckt.

Am 17. und 18. sowie am 24. und 25. September findet die große Foto-Ausstellung der Fotofreunde Harburg unter dem Motto " Harburg und Umgebung" in der Alten Post Harburg statt. Die Ausstellung ist jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Eine Krimilesung mit fränkischem Menü bietet Helmut Vorndran im Hotel Restaurant Straußen am Samstag, 17. September, an. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Im Seiler Gwölb am Marktplatz steigt am Samstag, 17. September, die Partynacht mit DJ Hartl. Auch in diesem Jahr will er mit rockigem Sound für gute Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr.

Für Liebhaber von Harfenmusik lädt der Harburger Kulturherbst am Sonntag, 18. September zu "Harfenpoesie" in der Schlosskirche Harburg mit Feodora-Johanna Mandel ein. Die aus Kaisheim stammende Harfenistin tritt solistisch auf. „Harfenpoesie“ ist eine Sammlung von Werken aus unterschiedlichen Epochen und Genres. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Am Samstag, 24 September, bietet Gary Masson einen Vortrag in der Mittelschule Harburg an. Der Sportler aus Alerheim nahm im Jahr 2017 an den siebten "World Dwarf Games" in Kanada teil, einem internationalen Sportturnier für kleinwüchsige Menschen. Mit der deutschen Fußballmannschaft gewann Gary die Goldmedaille. Über dieses Erlebnis wird er berichten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro.

Das Kindertheater "Uggl und der listige Fuchs" findet am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr in der Aula der Mittelschule Harburg statt. Das Stück ist für Mädchen und Buben ab drei Jahren geeignet und dauert etwa 40 Minuten. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Klaus Günther Strobel lädt am Freitag, 14 Oktober, um 19 Uhr zu einer Whisky-Verkostung im Gasthof Goldenes Lamm ein. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen, Karten kosten 30 Euro und sind nur im Vorverkauf erhältlich.

Für alle Liebhaber des Punk-Rocks bietet "Stack", eine junge Band aus dem Ries, im Jugendzentrum in Harburg am Samstag, 22. Oktober, ein Konzert an. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 7 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Einlass ist um 20 Uhr, das Konzert startet um 21 Uhr.

Fans irischer Musik wird am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Aula der Mittelschule Harburg ein Konzert der Band "Nordilo" geboten. Schwerpunkt sind Irische Kneipenmusik und Eigenkompositionen. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.