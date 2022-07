Harburger Kunstsommer: Ein Spaziergang durch kreative Welten

20 Künstlerinnen und Künstler machen Harburg einmal mehr zur Kunststadt. Jetzt fand die Vernissage zur Aktion statt, doch auch am 23./24. Juli, gibt es noch Gelegenheit.

Die Stadt Harburg hat sich einmal mehr zum Kunstsommer gerüstet und macht in malerischer Atmosphäre bei sommerlichem Klima so richtig Lust, sich dieses sinnliche Erlebnis eines Spaziergangs durch kreative Welten zu gönnen. 20 Künstler und Künstlerinnen aus der Burgstadt selbst genauso wie aus Donauwörth, Nördlingen, Wemding, Genderkingen und Gersthofen, ja sogar aus Israel, Spanien und der Ukraine zeigen ihre Werke während der Neuauflage dieser Veranstaltung. Sie lassen staunen, wecken Bewunderung und vermitteln so manches Aha-Erlebnis all jenen, die den Weg dorthin finden.

Bei der offiziellen Eröffnung begrüßte jetzt Doris Thürheimer, die Leiterin Bildungswerk Harburg, die Kunstschaffenden und deren Freunde und zitierte niemand Geringeren als Albert Einstein, als sie sagte: "Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß. Der Baum muss gewissenhaft gepflegt werden, wenn er Frucht tragen soll."

Begeisterung über die große Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksformen

Entsprechend richtete sich ihr Dank an die Sponsoren und an alle, die im Hintergrund für diese Ausstellung gearbeitet hatten. Bürgermeister Christoph Schmidt sprach mit Stolz von Harburg als Künstlerstadt. "Ich bin begeistert von der Vielfalt und der Professionalität der ausgestellten Werke. Das hatte ich so nicht erwartet." Gemälde, unterschiedliche Stilrichtungen und Materialien, Skulpturen aus Holz, Ton, Metall und Beton bieten einen vielfältigen Blick auf künstlerisches Schaffen.

In ihrem Grußwort ging Landratstellvertreterin Claudia Marb auf die Anfänge und die zahlreichen Aktionen des Harburger Kunstsommers ein. "Ich bin tief beeindruckt von den wunderbaren Kunstwerken, die wir hier sehen können. Es gefällt mir aber auch sehr, dass es dem Harburger Kunstsommer immer wieder gelingt, alle Altersstufen einzubeziehen", so Marb. In diesem Jahr bekommt eine junge Künstlerin aus der Ukraine, die an der Harburger Schule die achte Klasse besucht, eine Plattform, auf der ihre Werke wirken können.

Bereits am ersten Wochenende kamen zahlreiche Besucher zur Ausstellung

Das erste Wochenende zog bereits zahlreiche Besucher an - Einwohner der Burgstadt, aber auch Touristen aus nah und fern - wie beispielsweise ein Ehepaar, das mit dem 9-Euro-Ticket angereist war und eher zufällig auf die Ausstellung aufmerksam wurde. Es war besonders überrascht, so viele der Kunstschaffenden persönlich zu Begegnungen und Gesprächen anzutreffen, und nutzte die Gelegenheit, sich die Werke ausführlich erklären zu lassen. Eine Radlergruppe aus Donauwörth war der Einladung des ADFC Donau-Ries gefolgt und verband die Begeisterung für die Kunst mit dem Sammeln von Kilometern für das Stadtradeln. Sie besuchten die Ausstellung und fuhren dann die fünf Staffeleien ab, an denen diesen Sommer Werke von Harburger Künstler/-innen ausgestellt sind.

Lesen Sie dazu auch

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Post im Harburger Steinweg Nr. 1 bieten eine ganz besondere Industrie-Atmosphäre und lassen die Werke und ihre Besonderheiten stark zur Geltung kommen. Dorthin ist noch ein weiteres Mal eingeladen, ehe der Harburger Kunstsommer sich dann wieder von seinen Fans verabschiedet. (AZ)

Info: Die Ausstellung ist noch am kommenden Wochenende, Samstag, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.