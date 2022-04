Harburg

19:00 Uhr

Harburger Pfarrerin hat Krebs und sagt: "Liebe ist wichtiger als Gesundheit"

Regine Kellermann ist seit dem 1. März 2020 Pfarrerin in Harburg. 2021 erkrankte sie an Krebs. Nun ist sie wieder voll im Dienst.

Plus Regine Kellermann wird erst mit 51 Jahren Pfarrerin. Ein Jahr später erkrankt sie an Krebs und sie nimmt den Kampf auf. So erlebt die Harburgerin die schwere Zeit.

Von Wolfgang Widemann

Die Karwoche steht in diesem Jahr für Regine Kellermann unter besonderen Vorzeichen. Vor gut 13 Monaten bekam die Pfarrerin in Harburg die niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. Doch kurz vor Ostern kann sie wieder nach vorne blicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen