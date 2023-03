Harburger Schule bekommt PV-Anlage auf das Dach

Die Schule in Harburg bekommt eine Photovoltaikanlage auf das Dach. Das hat der Harburger Stadtrat beschlossen.

Die Stadt Harburg will auf dem neuen Gebäude der Schule eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) installieren. Das hat der Stadtrat beschlossen. Dafür sind Kosten von 155.000 Euro im Haushalt für 2023 eingeplant.

Die Anlage soll eine Höchstleistung von 99,75 Kilowatt-Peak (kWp) erbringen können und ein Speichersystem beinhalten. Nach gut vier Jahren soll die Investition mit dem Ertrag wieder ausgeglichen sein.

Gebäude in Harburg sollen mit PV-Anlagen ausgestattet werden

Das Ziel des Stadtrates sei es, sukzessive die öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten, so Bürgermeister Christoph Schmidt. Schule, Hallenbad und Sporthallen verbrauchten besonders viel Strom. Ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro erstellte einen entsprechenden Plan für das Schuldach. Voraussichtlich wird nur einen kleinen Speicher mit 36 Kilowatt benötigt, da 40 Prozent des Stroms am Vormittag von der Schule direkt genutzt werden könne. Falls es notwendig würde, könne die Batterie in den nächsten Jahren trotzdem noch erweitert werden, betonte Schmidt.

Der Stadtrat beschloss einstimmig die Installation der PV-Anlagen. Im nächsten Schritt soll die Ausschreibung stattfinden.