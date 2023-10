Harburger Tunnel wird für halbjährliche Reinigung teilweise gesperrt

Der morgendliche Berufsverkehr rund um Harburg soll von den Arbeiten schon nicht mehr betroffen sein.

Die halbjährliche Reinigung des Tunnels in Harburg findet im Oktober erneut statt. Am Donnerstag, 19. Oktober, finden die Arbeiten ab 18 Uhr unter halbseitiger signalgesteuerter Sperrung statt, wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt. Am Freitag, 20. Oktober, soll die Reinigung gegen 5 Uhr vor Beginn des Berufsverkehrs abgeschlossen sein. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen. (AZ)