Harburger Weihnachtsmarkt mit verändertem Konzept

Am zweiten Adventswochenende will der Harburger Weihnachtsmarkt mit neuen Ideen viele Menschen in die Stadt locken.

Der Harburger Weihnachtsmarkt will in seiner Neuauflage am zweiten Advent mit einem neuen Konzept überzeugen. Statt eines klassischen Weihnachtsmarkts mit Besuch des Christkinds stehen die beiden Tage unter unterschiedlichen Themen. Am 3. Dezember wird es einen Glühweinmarkt geben: An verschiedenen Ecken und in den Höfen rund um den Marktplatz wird Glühwein, Punsch und alkoholfreier Kinderpunsch ausgeschenkt und natürlich gibt es auch viele leckere Schmankerl. Zudem haben die Buden bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 17 Uhr, werden dann unter dem Namen "Selber g´macht Weihnacht" viele kleine, weihnachtliche Dekoideen und Geschenke von Künstlern und Handwerkern angeboten - hier knüpfen die Veranstalter an den erfolgreichen Markt im Herbst an.

Am Stand der PWG Harburg wird der neue Foto-Kalender des Harburger Hobbyfotografen Harald Erdinger verkauft, der ja oftmals auch schon die Donauwörther Zeitung mit seinen Motiven bereicherte. Die Auflage ist auf 100 Stück limitiert. Ein Kalender kostet 10 Euro. (AZ)

