Harburger Weihnachtsmarkt 2022: Es gibt ein neues Konzept und neue Lichter

Der Weihnachtsmarkt in Harburg wird anders als zuvor. Der Gewerbeverband und die Stadt Harburg haben ein neues Programm geplant.

Während es jetzt noch vielen Menschen zu früh ist, an Weihnachten zu denken, befassen sich seit Juli der Gewerbeverband Harburg und die Stadt mit der Planung des anstehenden Weihnachtsmarktes. Die Vorbereitungen laufen, und ein neues Konzept steht bereits. Unter dem Motto "Selber g'macht Weihnacht" findet am zweiten Adventwochenende auf dem Marktplatz das Ereignis statt.

Am Samstag, 3. Dezember, soll es ab 17 Uhr einen Glühwein-Markt rund um den Marktplatz geben. Geplant ist, dass der Markt an diesem Tag um 22 Uhr endet. Die erste "Selber g'macht Weihnacht" findet dann am Sonntag, 4. Dezember und zugleich zweiten Advent, statt. Die Organisatoren wollen damit an den Erfolg des "Selber g'macht Markt" anknüpfen und veranstalten von 11 bis 17 Uhr eine Winterausgabe dessen. Bereits 30 Händler, Handwerker, Künstler und Bastler haben einen Stand angemeldet.

Vertreter des Harburger Gewerbeverbands stellen das neue Konzept für den diesjährigen Weihnachtsmarkt vor. Foto: Gewerbeverein Harburg

Bastler, Künstler und Händler können sich für den Markt noch anmelden

Wer selbst auf dem Markt handgemachte Produkte anbieten möchte, kann sich bis zum 20. November auf der Website (www.selbergmacht-markt.de) anmelden. Am Rahmenprogramm wird noch gearbeitet. Wie in den Jahren zuvor auch schmückt Elisabeth Trüdiger die Schaufenster der Altstadt mit verschiedenen Krippen des Harburger Krippenwegs.

Aber nicht nur das Konzept ist neu, auch die Beleuchtung hat sich in diesem Jahr verändert. Die Stadt Harburg hat sich für eine neue Weihnachtsbeleuchtung entschieden, um Strom zu sparen. Die neuen LED-Lichter benötigen laut dem Veranstalter nur noch zwei Prozent des vorherigen Strombedarfs. Demnach wurde die Beleuchtung der Steinernen Brücke und des Marktplatzes ausgetauscht, zwei neue, große Sterne für den Marktplatz angeschafft und die einzelnen Marktstände mit LEDs ausgerüstet. Die Finanzierung der Leuchtmittel unterstützte der Gewerbeverband mit 5000 Euro. (AZ)

