Harburgerin wird Opfer eines Computerbetrügers

Die Polizei ermittelt. Wie kam der unbekannte Täter an die Daten der Frau?

In den vergangenen Wochen wurden vom Bankkonto einer Harburgerin immer wieder kleinere Beträge durch einen bislang unbekannten Täter abgebucht. Die Schadenshöhe summiert sich mittlerweile auf knapp 1.850 Euro. Die Geschädigte erstattete daher am Donnerstag Strafanzeige bei der PI Donauwörth. Wie der Unbekannte an die sensiblen Bankdaten der Harburgerin kam, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)