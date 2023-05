Harburg

Harburgs Jüngste haben neue Kita-Räume

Dieter Keller überreichte den symbolischen Schlüssel an Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt.

Plus Die Erweiterung des Kindergartens in Harburg ist nun offiziell eingeweiht. Hier finden insgesamt etwa 140 Kinder Platz. Langfristig reicht das allerdings nicht.

Von Helen Geyer

Einen symbolischen Schlüssel überreichte Dieter Keller an Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt. Mit einem Festakt weihten der Bürgermeister, die stellvertretende Landrätin Claudia Marb und Vertreter der Kirche die neu gebauten Krippenräume sowie die Mensa der Kindertagesstätte Burgblick feierlich ein.

Während der Begrüßung blickte der Bürgermeister zurück auf die Anfänge des Umbaus. Bereits 2019 war unter dem ehemaligen Harburger Bürgermeister Wolfgang Kilian der Beschluss gefallen, die Kindertagesstätte in der Mündlinger Straße um zwei Gruppen zu erweitern. Bereits zu diesem Zeitpunkt fehlten Betreuungsplätze. „Ich bin ein Freund von schnellen und pragmatischen Lösungen“, sagte Schmidt. Also mietete die Stadt eine Wohnung an, die nur etwa 100 Meter vom Kindergarten entfernt liegt. Die dorthin ausgelagerte Gruppe besteht mittlerweile seit etwa zwei Jahren.

