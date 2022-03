Harburg

vor 35 Min.

Hat Harburg ein Müllproblem?

Das Multifunktionsfeld in Harburg ist im vergangenen Jahr gut angenommen worden. Doch die Jugendlichen hinterlassen dort viel Müll.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Harburg wurde deutlich, dass es wohl ein Müllproblem gibt. Der Bürgermeister will das Gespräch mit möglichen Verursachern suchen.

Von Celine Theiss

Corona bestimmte dieses Jahr zwar nicht inhaltlich die Bürgerversammlung in Harburg, doch aufgrund der hohen Infektionszahlen konnten sich Bürger auch per Internet zur Veranstaltung in der Wörnitzhalle zuschalten. Circa 40 Leute waren dennoch persönlich erschienen. Die Stadträtinnen Martina Thiel und Theresia Dannemann-Bauch behielten währenddessen den Livestream im Auge, um die Fragen der Zuschauer weitergeben zu können. Inhaltlich kam ein neues Ärgernis auf die Agenda.

