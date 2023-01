Haus in Harburg steht offen: Polizei findet Drogen

Die Polizei stößt durch ungewöhnliche Umstände in Harburg auf Rauschgift. Der Besitzer macht sich offenbar aus dem Staub.

Durch nicht alltägliche Umstände ist die Polizei am Samstagabend in Harburg auf Drogen gestoßen. Die Inspektion in Donauwörth erhielt zunächst einen Anruf, wonach am Bock ein verlassener Motorroller stehe. Eine Streifenbesatzung fand das Zweirad auf der Anhöhe bei Harburg. Die Beamten stellten fest, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war.

Als die Polizisten in Harburg beim vermeintlichen Halter nachfragen wollten, staunten sie nicht schlecht: Das gesamte Wohnanwesen stand offen. Anscheinend befand sich niemand in dem Gebäude. Da nicht auszuschließen war, dass ein Einbruch vorlag, gingen die Gesetzeshüter in die Wohnung. Darin entdeckten sie illegale Betäubungsmittel. Diese stellten sie sicher. Der mutmaßliche Besitzer, ein amtsbekannter 25-Jähriger, hatte das Haus wohl fluchtartig verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

