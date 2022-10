Heimat-Check: Harburger fordern mehr Naturschutz und weniger Verkehr

Sicher und lebenswert ist die Stadt Harburg in den Augen ihrer Bewohner. Sorgen bereitet ihnen der Immobilienmarkt, der Klimaschutz und die Digitalisierung.

Wie wohl fühlen sich die Harburger Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt? Was läuft gut und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? In unserer großen Online-Umfrage, dem Heimat-Check, haben unsere Leserinnen und Leser im August ihren Wohnort in 14 Bereichen des täglichen Lebens bewertet. Hierfür vergaben sie zwischen null und zehn Punkten, wobei null die negativste und zehn die positivste Bewertung darstellt. Nun sind die Ergebnisse da. Was bedeutet das für die Stadt Harburg?

"Alles bestens", "Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg", und: "Die Lebensqualität in Harburg ist sehr gut", schreiben drei Harburgerinnen und Harburger über ihre Heimat. Mit dieser Meinung stehen sie nicht alleine da, denn die 140 Teilnehmenden vergaben an die Kommune quer durch alle Kategorien eine Gesamtbewertung von 6,58 Punkten. Damit liegt Harburg über dem Landkreis-Durchschnitt von 5,7 Punkten. An der Online-Umfrage nahmen mit circa 51 Prozent etwas mehr Frauen als Männer teil. Der Großteil der Teilnehmenden mit 40 Prozent ist zwischen 46 und 64 Jahre alt, gefolgt von der Gruppe der 32- bis 45-Jährigen mit 32 Prozent.

Die Sicherheit in Harburg erreicht einen Spitzenwert von 8,90 Punkten

Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in ihrem Ort wohl, denn sie schätzen die Lebensqualität sehr hoch ein. Mit einer Bewertung von 8,1 Punkten schneidet Harburg im Landkreis-Vergleich überdurchschnittlich gut ab. Die Lebensqualität im Donau-Ries-Kreis wird mit einem Wert von 7,45 beziffert. "Man kann sehr viel unternehmen und jeden Tag etwas Neues entdecken", schreibt ein Bürger, der sehr dankbar sei, dort leben zu dürfen.

Den Spitzenwert von 8,90 Bewertungspunkten vergaben die Teilnehmenden an den Bereich Sicherheit. In dieser Kategorie wurde abgefragt, wie sicher sie sich in ihrem Ort fühlen und wie zufrieden sie mit der Polizeipräsenz sind. Ein Harburger schreibt: "Die Sicherheit ist sehr gut."

Harburger wünschen sich ein besseres Kultur- und Freizeitangebot

Gut abgeschnitten hat die Stadt außerdem in den Bereichen Sauberkeit und Vereinsleben mit 7,80 und 7,90 Punkten. Den örtlichen Einzelhandel bewerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage mit 7,10 von 10 Punkten. Damit finden sie das Angebot an Lebensmittelgeschäften und Nahversorgung insgesamt gut. Doch auch hier ist noch Luft nach oben. Zwei Harburger wünschen sich mehr Dorfläden in der Stadt und ihren Ortsteilen.

Verbesserungspotenzial sehen die Bürgerinnen und Bürger auch in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Gastronomie sowie Kultur und Freizeit. Die Teilnehmenden vergaben im Durchschnitt 6,60 Punkte für die Gesundheitsversorgung vor Ort. Die Gastronomie schneidet mit 6,40 Punkten noch ganz ordentlich ab, das kulinarische Angebot und die Qualität der Betriebe könnte aber aus Sicht der Harburgerinnen und Harburger noch besser sein. Bei einer Bewertung mit 6,20 von 10 Punkten wünschen sich einige Bewohnerinnen und Bewohner ein attraktiveres und vielfältigeres Kultur- und Freizeitangebot. Ein Teilnehmer der Umfrage begrüße es, wenn die Stadt für Touristen noch attraktiver werden würde.

Bei den Kindern, Jugendlichen und Senioren ist noch Luft nach oben

"Ich würde mich über mehr Angebote für die Jugendlichen freuen", schreibt ein Leser. Diese Stimmung spiegelt sich auch in der Bewertung des Bereichs Kinder und Jugendliche mit 5,80 Punkten wider. Ähnlich sieht die Situation für Senioren in Harburg aus. Mit 5,90 Punkten ist auch hier noch Bedarf für seniorengerechte Einrichtungen und Angebote.

Manch einer findet: "Der öffentliche Nahverkehr muss behindertengerecht sein." Hier holt die Stadt bereits auf, denn die Bahnhaltepunkte Harburg und Hoppingen befinden sich aktuell im Umbau, um auch Menschen mit Behinderung den Zustieg am Gleis zu erleichtern. Aktuell erreicht die Anbindung und die Taktung des öffentlichen Nahverkehrs einen Wert von 6,0.

Harburger sorgen sich um Naturschutz, Verkehr und Wohnraum

Am schlechtesten schneidet Harburg in den Bereichen Immobilienmarkt (5,0), Klimaschutz und Digitalisierung (5,10) sowie Verkehr (5,30) ab. Ein Bürger kritisiert, dass die Stadt zu wenig für den Natur-, Trinkwasser- und Tierschutz tue. Mehr Engagement in diesen Punkten "würde unserer Region sehr gut zu Gesicht stehen", so der Harburger. Hinsichtlich des Verkehrs stört sich ein Anwohner vor allem an den Freizeit-Tunern: "Die Autoposer und der Lärm der aufgemotzten Fahrzeuge nervt zunehmend und raubt einem Schlaf und Gesundheit!" Zudem fehle es im Stadtgebiet an Parkflächen für die Anwohnerinnen und Anwohner.