Harburg

11:45 Uhr

Heimatverein Harburg: Ohne Nachwuchs keine Zukunft

Der Heimatverein organisiert unter anderem das Brückenfest, wie hier 2016. Es ist eines der größten Veranstaltung, die in Harburg stattfinden..

Plus Der Heimatverein in Harburg durchlebt seit der Pandemie schwierige Zeiten. Allerdings wird noch ein anderer Umstand zunehmend zum Problem.

Von Viktoria Gerg

Ohne Heimatverein geht nichts. Brückenfest, Kunst im Park, Bockfest und Weihnachtsmarkt - all das organisiert der Verein in Harburg. Nur: Wie lange noch? Das ist die Frage, die sich die Verantwortlichen stellen. Einige Umstände lassen den Vorsitzenden Holger Fickel mit Sorge in die Zukunft blicken.

