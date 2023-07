Heimatverein organisiert am Wochenende das letzte Brückenfest in Harburg

Drei Tage lang sind Musik und Shows am Harburger Brückenfest geboten. Was die Gäste außerdem beim ersten Holzfäller-Wettbewerb erwartet.

Der Harburger Heimatverein lädt am kommenden Wochenende zum Brückenfest ein. Drei Tage lang wird auf der alten Steinernen Brücke gefeiert. Das Programm beginnt am Freitagabend um 20 Uhr mit der Band Till Monday. Sie eröffnen das diesjährige Fest. Um 22 Uhr tritt die Coverband Phil auf. Sie spielen die Lieder des britischen Musikers Phil Collins und seiner Band Genesis. Erwachsene zahlen zehn Euro Eintritt, für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren kostet der Auftritt fünf Euro.

Am Samstag ab 9 Uhr findet der erste Harburger "Lumberjack Cup" statt, ein Wettbewerb im Holzfällen. 20 Sportlerinnen und Sportler messen sich in vier verschiedenen Disziplinen auf der Bühne. Mit vor Ort sind unter anderem Peter Bauer, deutscher Vize-Meister, und Koen Martens, belgischer Meister im Holzfällersport. Beim "Standing Block Chop" müssen die Teilnehmer einen Holzblock mit 30 Zentimeter Durchmesser mit einer Axt von der Seite durchschlagen. In der Disziplin "Single Buck" muss mit einer zwei Meter großen Handsäge eine Scheibe von einem etwa 46 Zentimeter starken Holzblock abgeschnitten werden.

Holzfäller-Wettbewerb und Bieranstich am Brückenfest 2023 in Harburg

Beim "Stock Saw" sägen die Teilnehmer zwei Holzscheiben mit 40 Zentimeter Durchmesser mit einer Motorsäge in einem Auf- und Abwärtsschnitt. Die letzte Disziplin ist der "Hot saw cup". Dabei sägen die Sportler mit einer getunten Motorsäge Holzscheiben aus einem Holzblock mit 46 Zentimeter Durchmesser. Mit dabei sind außerdem Marcus "Locke" Scholz von Holzkunst Scholz aus Brottewitz in Brandenburg sowie WankelSpeed aus dem Baden-Württembergischen Krapfenreut. Die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr statt.

12 Bilder Brückenfest in Harburg Foto: Harald Erdinger

Um 19 Uhr läuten die Harburger Böllerschützen den Abend ein. Danach folgt die offizielle Eröffnung und der Bieranstich durch Bürgermeister Christoph Schmidt. Die Stuttgarter Wasen-Band Freibier sorgt am Samstagabend auf der Bühne für Stimmung. Gegen 22 Uhr erwartet die Gäste ein Feuerspektakel. Der Abend endet mit einem Feuerwerk und einer Lasershow. Das Holzfäller-Event inklusive Band und Feuershow kostet für Familien 25 Euro, ein Einzelticket für den gesamten Tag ist für 10 Euro zu haben. Wer nur abends ab 17 Uhr zur Musik und Lichtshow kommen möchte, zahlt 7 Euro Eintritt.

Entenrennen und zünftige Musik am Sonntag

Der Sonntag steht laut dem Heimatverein im Zeichen der Familie. Nach dem Gottesdienst auf der Bühne um 10.15 Uhr spielt die Blascapella. Für das Entenrennen können die Kinder ab 14 Uhr ihre Ente neben der Bühne registrieren lassen. Um 16 Uhr beginnt das Rennen auf der Wörnitz. Um 14 Uhr zeigen die Sportler von Seong Taekwondo ihr Können. Als musikalischer Festausklang spielt die Freddy Pfister Band aus dem Zillertal. Um 22 Uhr beendet die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim das Brückenfest mit einem großen Zapfenstreich. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Das Wochenendticket ab zwölf Jahren kostet insgesamt 18 Euro. Tickets gibt es unter www.hv-harburg.de und an der Abendkasse.

Lesen Sie dazu auch

Der Heimatverein veranstaltet heuer zum letzten Mal das Brückenfest. Wie die Feier zukünftig aussehen kann, ist noch unklar. (AZ)

Die Tickets im Überblick:

Freitag, 4. August: Phil-Collins und Genesis Tribute Show

Erwachsene (ab 16 Jahren): 10 Euro

Jugendliche (von 12 - 16 Jahren): 5 Euro

Samstag, 5. August: Lumberjack-Cup, Live-Band Freibier, Feuerwerk und Lasershow

Familien (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder unter 16 Jahre): 25 Euro

Einzelticket (ab zwölf Jahre): 10 Euro

Samstag, 5. August: nur Live-Band Freibier, Feuerwerk und Lasershow

Einzelticket (ab zwölf Jahre): 7 Euro

Freitag, 4. August bis Samstag, 5. August