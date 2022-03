Karibische Nacht und Bude-Sechskampf in Heroldingen abgesagt

Schlechte Nachricht für Partyfreunde: Die Evangelische Landjugend Heroldingen hat zwei Ereignisse abgesagt, die für 2022 geplant waren.

Die Feier des 60-jährigen Bestehens der Evangelischen Landjugend Heroldingen sollte ursprünglich 2020 im Rahmen der "Karibischen Nacht" und des 24. Rieser Bude-Sechskampfs stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie ist der Termin um zwei Jahre verschoben worden und voll Vorfreude unter anderem auf den Autoheckscheiben angekündigt worden. Daraus wird aber nichts.

Für den Bude-Sechskampf in Heroldingen gibt es keinen weiteren Termin

Eine Kombination aus verschiedenen Umständen, die eine sichere Planung aus Sicht des Festausschusses unmöglich machen, zwingt die Heroldinger Jugend nunmehr zum Entschluss: Die Veranstaltung, die Anfang Juni 2022 stattfinden sollte, wird abgesagt. Zwar soll die Tradition der "Karibischen Nacht" fortgesetzt werden, doch wird speziell für die Ausrichtung des Rieser Bude-Sechskampfs kein weiterer Termin mehr festgelegt.

Die Situation ist bedauerlich, weil viel Zeit und Herzblut in die bisherigen Planungen investiert worden sind. Spiele für den Wettkampf sind eigentlich bereits fertig gebaut und geplant worden, doch all die Ideen können nun nicht ausgeführt werden. Der Landjugend bleibt die Hoffnung, sie an anderer geeigneter Stelle einzusetzen. (rhme)