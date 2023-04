Hilft die Quote? Das sagen Politikerinnen aus der Region dazu

Warum engagieren sich nicht mehr Frauen in der Politik? Vier erfolgreiche Politikerinnen aus der Region diskutieren in Harburg, warum es immer noch hapert.

Nur zehn Prozent aller politischen Führungsämter auf kommunalpolitischer Ebene sind von Frauen besetzt. Das sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, findet die Junge Union Harburg und will sich dafür einsetzen, dass künftig vermehrt Frauen politische Führungsämter übernehmen. Wie der Ortsvorsitzende der JU Harburg, Marco Pulci, bei einem Vernetzungstreffen erklärt hat, sind vielfältige Perspektiven wichtig für demokratische Prozesse und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dazu gehörten selbstverständlich auch Frauen, die die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren und in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten sind.

Um das Thema fundiert und mit Eigenerfahrung diskutieren zu können, hat der Verband gemeinsam mit der Frauen-Union sowie der Mittelstands-Union Donau-Ries hochkarätige politische Vertreterinnen aus der Kommunalpolitik zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Frauen in die Politik!" eingeladen.

Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Albsteiger berichtet aus ihrem politischen Alltag

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger berichtete während der Debatte darüber, wie sie sich selbst und ihren politischen Werdegang wahrnimmt und welche Hürden ihr im Alltag begegnen. In ihrer Zeit als bayerische JU-Landesvorsitzende sei sie es gewohnt gewesen, ausschließlich mit männlichen Bezirksvorsitzenden zu diskutieren. Trotzdem appelliere sie an alle Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sich politisch zu engagieren, den Schritt zu wagen und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Übrigens ist die Wahrscheinlichkeit für Frauen in der CSU auch und besonders ohne Quote Verantwortung zu tragen viel höher als bei Männern."

Die Nördlinger CSU-Stadträtin und Bezirkstagskandidatin, Maximiliane Böckh, schilderte ihre Erfahrung, dass Frauen in Gremien oft das Gefühl hätten, mehr leisten zu müssen, als ihre männlichen Kollegen. Angesprochen auf eine Frauenquote sei sie jedoch wie alle anderen Teilnehmerinnen auch dezidiert dagegen: "Frauen sollen ein Amt bekommen, weil sie dafür geeignet sind und die Kompetenz haben und nicht wegen einer Regelung."

Hilft die Quote, um mehr Frauen in die Politik zu bringen?

Die stellvertretende Donau-Rieser Landrätin und CSU-Landtagskandidatin Claudia Marb aus Rain betonte, es sei oft die Zusammenarbeit mit den Männern, die Frauen in der Politik in Entscheidungspositionen kommen lasse. Die Vorsitzende der Mittelstands-Union im Landkreis und Donauwörther Kreisrätin Birgit Rössle warb für mehr Quereinsteigerinnen in die Politik. "Es ist gut und richtig, dass unsere JU-Ortsverbände versuchen, junge Frauen für die Politik zu gewinnen, aber auch Frauen ab 45 Jahren dürfen wir nicht vergessen." Diese könnten wertvolle Erfahrungen einbringen und seien in ihrem Leben in einer Phase, in der sich familiär auch mit Kindern wieder Gestaltungsfreiräume auftäten. Alle Teilnehmerinnen der Diskussion betonten, wie wichtig es ist, die Unterstützung der Familie und in einer Partnerschaft respektive einer Ehe zu haben. (AZ)