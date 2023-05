Unfall auf der B25: Mann verletzt, 25.000 Euro Sachschaden

Ein 26-Jähriger konzentriert sich auf einen Wagen hinter ihm und gibt Gas. Er prallt bei Hoppingen auf ein Auto, in dem auch ein sieben Monate altes Baby sitzt.

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch einen Autounfall verursacht, bei dem ein Mann verletzt wurde und 22.000 Euro Sachschaden entstand. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 26-Jährige gegen 23 Uhr von Hoppingen her kommend auf die B25 in Fahrtrichtung Nördlingen ein. Da sich seinen Angaben zur Folge von hinten ein Fahrzeug schnell näherte, beobachtete er dieses im Rückspiegel, während er nach der Einfahrt auf die B25 beschleunigte.

Unfall bei Hoppingen: Autofahrer wird leicht verletzt

Konzentriert auf den rückwärtigen Verkehr übersah er einen langsamer fahrenden PKW, der vor ihm auf der B25 fuhr und prallte in dessen Heck. Der Aufprall war so stark, dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 22.000 Euro entstand. Der Fahrer des vorausfahrenden PKW erlitt leichte Verletzungen. Dessen Beifahrerin und ein sieben Monate altes Kind, welches sich im Kindersitz gesichert auf der Rückbank befand, blieben unverletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der 26-jährige Unfallverursacher offensichtlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 0,8 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)