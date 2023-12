Hunde greifen fremdes Herrchen an

Fremde Hunde greifen einen Mann in Harburg an und stoßen ihn zu Boden. Die Polizei ermittelt gegen den Halter.

Ein Mann hat sich nach einem Hundeangriff in Harburg leicht verletzt. Der Polizei zufolge spazierte der 64-Jährige am Sonntag gegen 9.30 Uhr in der Straße "Am Heckelsberg". Mehrere Hunde befreiten sich aus einem Grundstück dort und griffen den Mann mit seinem Tier an.

Die Hunde stießen den 64-Jährigen zu Boden, der sich dabei leicht verletzte. Sein Vierbeiner musste wegen eines Bisses tierärztlich behandelt werden. Beamte der Inspektion Donauwörth nahmen Ermittlungen gegen den 66-jährigen Halter der angreifenden Hunde wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung auf und meldeten den Vorfall an die Stadt Harburg. (AZ)

