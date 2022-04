Harburg

06:00 Uhr

In der Donauwörther Straße in Harburg starten die Bauarbeiten

Plus Die lang ersehnten Sanierungsarbeiten an der Donauwörther Straße in Harburg begannen am 19. April. Worauf sich die Anwohner einstellen müssen.

Von Celine Theiss

Für längere Zeit wird die Donauwörther Straße in Harburg nicht mehr befahrbar sein. Schilder versperren den Weg in die schmale Straße in der Altstadt. Wie geplant beginnen nun die Sanierungsarbeiten. Die ersten Vorbereitungsmaßnahmen erfolgten am Dienstag. Bereits am Mittwoch soll mit den Fräsarbeiten begonnen werden. Die Anwohner müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

