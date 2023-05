In der Schloßstraße in Harburg herrscht kein Schritttempo mehr

Vor einem Jahr wurde die Schloßstraße in Harburg zu einer Spielstraße. Nun hebt der Stadtrat diese Entscheidung wieder auf.

Die Schloßstraße in Harburg führt vorbei am Rathaus, den Berg hinauf und unter der B25 durch. Sie ist schmal und hat so gut wie keinen Gehweg. Vor einem Jahr entschied sich die Stadt dazu, in dieser Straße einen verkehrsberuhigten Bereich einzuführen. Das ändert sich nun wieder.

Der Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrats beschäftigte sich mit dem Thema. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Bürgermeister Christoph Schmidt: „Nach einem Jahr ist eine Beruhigung der Schloßstraße nicht eingetreten.“ Im vergangenen Jahr hatte die Polizei den Vorschlag für einen verkehrsberuhigten Bereich eingebracht. Die Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich beschwert, dass dort zu schnell gefahren werde. Auch war es in der Schloßstraße immer wieder zu Unfällen mit Lastwagen oder Radfahrern gekommen.

Lastwagen nehmen weiterhin die Abkürzung durch Harburg

Dem Bürgermeister zufolge habe sich auch die damalige Hoffnung, dass die Straße für Lkw in den Navigationsgeräten nicht mehr angezeigt wird, nicht bestätigt. Deshalb beschloss der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Harburg einstimmig die Aufhebung des verkehrsberuhigten Bereichs. In den kommenden Wochen soll dies laut Schmidt umgesetzt werden.

Das Verkehrsproblem möchte der Rathauschef weiterhin angehen: „Wir haben ein Büro beauftragt, das die Verkehrssituation betrachtet und uns entsprechende Lösungen vorschlägt.“ Denkbar seien unter anderem bauliche Maßnahmen, die Lastwagen daran hindern könnten, in die Straße einzufahren. Zudem sollen zusätzliche Anliegerparkplätze in der Innenstadt geschaffen werden. „Informationen dazu gibt es zeitnah im öffentlichen Teil der Stadtratssitzungen“, kündigt Schmidt an.

