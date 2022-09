In Harburg gibt es den Parkschein jetzt auch aufs Handy

Erneut gibt es Neuigkeiten zum Parken in Harburg. Diesmal allerdings geht es um ein neues Serviceangebot für Besucher und Wohnmobilgäste.

Das Thema Parken hat in Harburg in den vergangenen Monaten mehrfach für Gesprächsstoff gesorgt. Nicht nur, weil durch Bauarbeiten der Zugang zu den Parkhäusern teilweise blockiert ist. Auf Schloss Harburg müssen Besucher ab diesem Sommer fürs Parken zahlen. Jetzt gibt es eine weitere Neuerung.

Autofahrer in Harburg können ihre Parkscheine ab sofort auf Parkplätzen im Parkdeck und am Schloss Harburg mit dem Smartphone lösen. "Diesen Weg in Richtung digitale Zukunft wollen wir mitgehen. Ich freue mich, dass wir mit dem Handyparken ab sofort eine Alternative zum Bargeld anbieten, die zahlreiche Vorteile mit sich bringt", sagt Christoph Schmidt, Bürgermeister in Harburg. Das Handyparken gibt es bisher im Landkreis Donau-Ries nur in Donauwörth.

Wer seinen Parkschein per App des Anbieters Parkster löst, kann diesen unterwegs auch bequem verlängern. Seit 2018 ist das schwedische Unternehmen Parkster in Deutschland aktiv. Wer die App hat, kann an jeglichem Standort des Anbieters seinen Parkschein lösen und bezahlen.

So funktioniert das Smartphone-Parken mit Parkster in Harburg

Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster-App auf seinem Smartphone. Für das Parken gibt der Autofahrer sein Kennzeichen, das auch gespeichert werden kann, und die Parkdauer ein. Letztere kann aber jederzeit angepasst werden - verlängern oder auch verkürzen ist möglich. In Harburg gibt es auch digital die klassische "Brötchentaste": Autofahrer können im Parkdeck ein Gratisticket für 60 Minuten lösen - nur ganz ohne zu stehen, ist nicht erlaubt. Die Tarife sind digital wie ausgedruckt am Automaten identisch. Bezahlt wird am Ende per Rechnung oder mit Kreditkarte.

Urlauber mit Wohnmobil können ihr Fahrzeug auf dem Stellplatz am Schloss Harburg abstellen und ihre Tageskarten dort ebenfalls bargeldlos über das Smartphone lösen. Alle Parkplätze, für die das Angebot gilt, sind mit grünen Schildern gekennzeichnet.