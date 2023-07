Harburg

17:30 Uhr

In Harburg gibt es Gedenktafeln statt "Stolpersteine"

Plus Harburg hat eine jüdische Geschichte. Stadträte diskutieren auf einen Antrag hin, wie daran erinnert werden soll.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

" Stolpersteine" sind kleine Metallplatten, die im Boden eingelassen sind. Begonnen als Kunstprojekt, gedenken sie mittlerweile deutschlandweit derer, die im Nationalsozialismus verfolgt ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Sie erinnern an den Namen, das Alter und das Schicksal der jeweiligen Person. Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es einige solche "Steine", etwa in Nördlingen. In Asbach-Bäumenheim erinnert eine sogenannte "Stolperschwelle" an die Opfer des KZ-Außenlagers Dachau. Ob Harburg nun auch ein solches Denkmal erhält? Damit befasste sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Wirtschaft und Umwelt des Stadtrats.

Dass in Harburg früher einmal Jüdinnen und Juden lebten, daran erinnern mehrere Gedenktafeln in der Stadt. Da ist zum Beispiel die alte Synagoge in der Egelseestraße. Dort erklärt ein Schild die Historie des Gebäudes, eine Zweite erinnert an das Schicksal der Juden im Nationalsozialismus. Gegenüber der Synagoge stehen zwei weitere Gebäude mit jüdischer Geschichte: das Haus "Beim Eisenhändler" sowie das ehemalige jüdische Schul- und Armenhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen