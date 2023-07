Harburg

12:00 Uhr

In Harburg könnte eine Unterkunft für Geflüchtete entstehen

Plus Eine Bauvoranfrage für eine Flüchtlingsunterkunft in Harburg beschäftigt die dortigen Stadträte. Die kritisieren die Planung: "Damit ist Ärger vorprogrammiert."

Von Helen Geyer

Überall im Landkreis wird händeringend nach Plätzen für Flüchtlingsunterkünfte gesucht, so auch in Harburg. Nun beschäftigte sich der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt mit der Bauvoranfrage eines Investors. Damit soll erörtert werden, ob eine Unterkunft am Oberen Wannenberg in Harburg möglich ist.

Im Vergleich zu der geplanten Unterkunft in Hoppingen sei dieser Fall anders, erklärte Bürgermeister Christoph Schmidt. Der Investor stand bereits vor der Anfrage mit der Stadt in Kontakt und man habe eine gewünschte maximale Anzahl an Personen für das Gebäude angeben können. Dieses soll auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei entstehen, das Privateigentum ist.

